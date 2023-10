DaLineth Beerensteyn è, con Cristiana Girelli, una delle due bianconere con più di una rete all’attivo in questo campionato (due a testa) e, in generale, la prima per conclusioni nello specchio nelle prime tre giornate (nove). Il Sassuolo è, però, l’unica avversaria contro cui l’olandese non ha ancora né segnato né servito assist nel torneo.