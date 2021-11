SEcondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il primo atto della doppia sfida tra, valida per la Champions League femminile, si giocherà in un Allianz Stadium gremito. La sfida è in programma stasera alle 21, ieri i biglietti staccati sono stati: numeri da record per il movimento italiano, a prescindere dal fatto che si tratti di ticket concessi gratuitamente. Contro il Chelsea, sugli spalti si erano recati in 17 mila. La speranza del club è che ci si possa riavvicinare. Tanto che il Corsera titola: "La notte del calcio europeo femminile. Inper le Juventus Women".