Una grande sfida quella da cui è attesa la Juventus Women nel pomeriggio di oggi: avversario di giornata il Milan di Maurizio Ganz, per la semifinale di andata di Coppa Italia. E i numeri sorridono alle bianconere. Dopo la sconfitta per 3-0 nel primo incontro in assoluto risalente al 4 novembre 2018, la Vecchia Signora è infatti rimasta imbattuta nelle successive otto gare contro le rossonere in tutte le competizioni (sei vittorie e due pareggi). Con sei successi, inoltre, la Juventus è la squadra che ha sconfitto il Milan più spesso in tutte le competizioni, comprese le due ultime gare (in Serie A il 12 dicembre e in Supercoppa italiana l'8 gennaio).

Includendo anche la vittoria in Supercoppa, la squadra bianconera è imbattuta in tutti e tre i confronti con il Milan al di fuori della Serie A: due vittorie e un pareggio. L'unico precedente di Coppa Italia tra le due squadre risale alle semifinali della stagione 2018-19, quando la Juve ha vinto 2-1 in trasferta prima di pareggiare 1-1 al ritorno.