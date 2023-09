Sembrava destinata a rimanere a Torino, allaWomen, Asia. Almeno fino al mercato invernale in modo da potersi giocare le sue carte a Torino, dopo essere piaciuta molto a Joe Montemurro in questa pre-season. L'eliminazione precoce dalla Women's Champions League però ha cambiato le sorti dell'attaccante classe 2002. Come appreso dalla nostra redazione Asia Bragonzi ora seguirà Michela Giordano ed Eva Schatzer e si trasferirà in prestito secco allaWomen fino al termine della stagione attuale.