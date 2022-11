Ha macinato più chilometri Joeo Lineth? Probabilmente l’attaccante olandese, ma poco importa, perché entrambi sono stati decisivi per conquistare un ottimo pari contro l’, un risultato che avvicina di un passetto in più laall’obiettivo qualificazione ai quarti di finale diIn conferenza stampa non lo aveva nascosto, in partita lo ha fatto vedere: Joe Montemurro la partita contro la sua ex squadra l’ha sentita eccome. Ha consumato il terreno dell’Allianz Stadium nei pressi dell’area tecnica, facendo avanti e indietro, sbracciando con il quarto assistente e incitando le proprie giocatrici. Pressione sì, ma tanta lucidità. Sì, perché. Ha indovinato tutte le scelte:centrale di difesa ha sfoderato una prestazione super,tra le linee ha mandato in tilt la difesa inglese e le ripartenze hanno fatto tremare lo spicchio occupato dai 155 tifosi delle Gunners.Per quel che riguarda Lineth Beerensteyn, ha dato l’ennesima conferma. Un’attaccante con le sue caratteristiche fisiche - lo spunto, la forza, l’accelerata -, era quello che serviva alla Juventus Women per fare. Ha sbagliato tanto, è vero, ma il gol è bellissimo e pesantissimo.Ancora una volta, ormai non è una novità,. Non esistono più imprese, ma la consapevolezza di chi ha capito di essere al livello delle migliori.