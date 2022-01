Amanda Nilden, grande protagonista della vittoria della Juventus Women contro il Sassuolo in Supercoppa, è intervenuta ai microfoni di Juventus Tv: "Contro il Sassuolo una partita difficile. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi casi di Covid nello spogliatoio ed è stata difficile preparare questa partita. Ma abbiamo fatto bene considerando la situazione. Il gol? È stato fantastico aiutare la squadra segnando, mi sono allenata solo due volte dopo il Covid e per questo sono molto felice. Finale? Sarà la mia prima finale di Supercoppa e non vedo l’ora. Sono contenta di giocare una partita importante contro una squadra così blasonata, sarà fantastico. Vogliamo vincere!".