Amandain tribuna, e non per scelta tecnica. La calciatrice della Juventus Women sembra infatti essere in procinto di lasciare la squadra. La sua assenza dalla formazione durante la Supercoppa Italiana contro la Roma ha sollevato molte speculazioni, pare allora che il suo futuro potrebbe essere altrove.La sua presenza in tribuna durante la sfida in Supercoppa ha alimentato ulteriormente i rumors sulla sua imminente partenza. La Juventus Women potrebbe presto dover affrontare la perdita di Nilden, mentre il Tottenham sembra essere determinato a garantirsi i suoi servigi in un possibile trasferimento. Questione di tempo, a quanto pare.