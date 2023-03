First thoughts and feelings upon #Nilden2025 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) March 17, 2023

Amandaha parlato ai canali ufficiali delladopo l'ufficialità del suofino al 30 giugno 2025. Ecco il suo commento: "Sono molto felice, ne parlavamo ormai da un paio di settimane e ora sono felice di aver firmato. Ovviamente ho voglia di tornare in campo, ora so che starò qui ancora per un po' e questa è una motivazione ulteriore. Adesso posso rilassarmi un po' e restare concentrata solo sulle partite".