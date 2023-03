Oggi nel corso della gara contro il Milan a Vinovo è ritornata in campo Amanda Nilden dopo cinque lunghi mesi per l'infortunio al quinto metatarso rimediato alla fine dello scorso ottobre nella gara contro la Fiorentina, sempre a Vinovo. La giovane svedese ha voluto mandare poi un messaggio ai fan tramite i propri profili social dopo il rientro in campo. Di seguito il post di Nilden: