Niente sfida con la Roma per Lina Hurtig. Come confermato da mister Joe Montemurro, domani la giocatrice svedese non sarà della partita con la Juventus Women a causa di un piccolo problema al piede, che l'ha costretta a dare forfait. La sfida di campionato contro le giallorosse è in programma alle 14.30: si tratta di uno snodo importante per le bianconere, reduci dalla prima sconfitta stagionale per mano dell'Empoli.