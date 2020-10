Nel comunicato con cui ieri la Juventus Women ha rivelato di avere due positività al coronavirus nello staff, è balzata all'occhio una frase: l'isolamento fiduciario domiciliare "non consentirà di svolgere la regolare attività di allenamento nei prossimi giorni di pausa per gli impegni della nazionale". Qualcosa che stride con quello che si vede invece per gli uomini, che possono uscire dalla quarantena per allenarsi e giocare. Questo perché il calcio femminile non risponde allo stesso protocollo della Lega Serie A e del calcio professionistico.

QUANTOMENO... - Per le donne, quindi, se c'è Covid non ci può essere nessun'attività sul campo. Nella sfortuna, viene quasi da tirare un sospiro di sollievo che una situazione simile sia capitata in un periodo di pausa nazionali, senza partite di campionato fino al 1 novembre (Coppa Italia contro il Pomigliano) e che 15 giocatrici siano attualmente in giro con le nazionali e non siano quindi direttamente interessate, almeno per il momento, dalla situazione.