- Con quattro gol subiti quella bianconera è stata la miglior difesa del Gruppo A. Peyraud-Magnin, in aggiunta, non ha mai subito gol in trasferta in Europa.Contro il Servette è arrivata la prima vittoria in Europa all'Allianz Stadium. Inoltre, sempre in tema di prime volte, Agnese Bonfantini ha segnato il suo primo gol nella fase a gironi e nello stadio bianconero.- Bonfantini è entrata nel club di marcatrici dell'Allianz: oltre a lei ne fanno parte Sofie Junge Pedersen (gol in Serie A contro la Fiorentina), Lina Hurtig, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. Quest'ultima, con quattro gol, è la miglior marcatrice nello stadio bianconero, nonché l'unica ad aver realizzato marcature multiple.Il 2021 delle Juventus Women si chiuderà domenica, 19 dicembre, contro la Pink Sport Time Bari, nel match di Coppa Italia Femminile. Lunedì 20 dicembre, invece, è in programma il sorteggio per conoscere l'avversaria dei quarti: sarà una tra Lione, PSG e Barcellona.da Juventus.com