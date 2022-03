Vedono il Napoli e si esaltano. Come riportato dal sito ufficiale della Juve nelle consuete statistiche pre partita, Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Valentina Cernoia hanno preso parte a due reti a testa in Serie A contro le azzurre, avversarie del match odierno di campionato (fischio d'inizio alle 12.30): due gol per la numero 10, un "centro" e un assist per le due compagne nella sfida di andata di questo campionato, lo scorso 9 ottobre. Riusciranno a ripetersi anche oggi?