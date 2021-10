"PRECEDENTI - La Juventus ha vinto gli unici due precedenti contro il Napoli in Serie A (nello scorso campionato) segnando quattro reti e subendone una.CACCIA A UN ALTRO RECORD - La Juventus potrebbe diventare la prima squadra a centrare 30 successi di fila in Serie A dal 2004/05. Attualmente le bianconere sono a quota 29 come il Brescia tra il 2013 e il 2014.CASA INVIOLATA - La Juventus non subisce gol da cinque gare casalinghe in Serie A; da quando milita nella massima serie solo una volta ha collezionato una serie più lunga di clean sheet interni consecutivi: sette, nelle prime sette partite disputate.GIOCO AEREO - La Juventus ha segnato sei gol di testa in questa Serie A, almeno tre più di qualsiasi altra formazione nel torneo. Dall’altra parte però il Napoli è, con Juventus e Inter, una delle tre formazioni che non ne hanno ancora subiti con questo fondamentale.COPPIA D'ATTACCO - Sia Cristiana Girelli che Barbara Bonansea hanno preso parte a due reti con la maglia della Juventus contro il Napoli in Serie A: due reti per la numero 10 bianconera, una rete e un assist per la numero 11."