Le, reduci da una striscia positiva pesantissima, con le vittorie contro, scendono nuovamente in campo questo pomeriggio, alle 14:30, per affrontare il. Ad aggiungere stimoli per il match, la possibilità di raggiungere un nuovo record: 30 vittorie consecutive, come nessuna squadra dal 2004/2005. Escluse dalle convocate, Bonansea e Girelli. Per entrambe qualche acciacco fisico, stop precauzionale in vista della partita di Champions League contro il Chelsea.: In attesa: In attesa: signor Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna