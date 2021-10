Lavince oggi la sua trentesima partita consecutiva in campionato. Napoli battuto 2 a 0 grazie ai gol di Caruso e Cernoia e testa della classifica rinsaldata. Di seguito le pagelle del match:– Quando impegnata non sfigura, in alcuni momenti, però, non trasmette grande sicurezza– Si piazza lì a destra, e con pazienza smonta ogni possibile azione d'attacco delle avversarie che passano dalal sua parte– Per lei, esauriti gli aggettivi positivi, le metafore che ne esaltano la prestazione. Si aspetta una prestazione negativa, per ricaricare la fantasia. Se mai arriverà, a questo punto– Sempre precisa e puntuale negli interventi (Dal 46'- Non corre rischi, e va vicina al gol del 3 a 0)– Non parte benissimo e commette qualche errore di troppo. Con il passare del tempo, però, la sua prestazione cresce (Dal 75'- s.v.)– Si limita a gestire, il piu classico dei "compitini". Un paio di volte prova a verticalizzare, ma manca un po' di precisione (Dal 46'- Qualche accelerata, poi gestione della partita e delle energie)– Mette ordine, e in qualche occasione si prende la libertà di avanzare e spaccare in due la difesa avversaria. Tante accelerazioni, fatte al momento giusto, è lei il cervello in campo– Vive costantemente all'arrembaggio dell'area di rigore avversaria, e anche oggi timbra il cartellino grazie ad un inserimento che, ormai, sta diventando un marchio di fabbrica (Dal 62'- Entra e inizia a comandare il gioco, indicare le posizioni alle compagne: leader)– Bene, a tratti molto bene, fino all'are avversaria. Davanti la porta, però, manca di precisione e spreca diverse ottime occasioni (Dal 46'- Quando parte diventa imprendibile, peccato perché manca sempre qualcosina, per andare a gonfiare la rete)– Il suo lavoro di sponda è essenziale per il fluire del gioco. Lotta, sgomita, mette giù palla e fa girare da una parte all'altra del campo. In più, oggi ha una tifosa d'eccezione: Cristiana Girelli che da fuori non smette di incitarla e dare consigli– Un gol, un assist, un mancino che incanta. Si dimostra, ancora una volta, una delle più in forma in questo momento: determinante. In mezzo a diverse giocate di qualità, anche tanta legna in mezzo al campo. Serve anche quello- Il rischio più grande era quello di sottovalutare la sfida, che si trova in mezzo ai due impegni Champions con Servette e Chelsea. L'aroccio al primo tempo dimostra che la squadra è sempre sul pezzo, gran lavoro, dal punto di vista mentale, di Montemurro