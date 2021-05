4







di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Women vince 2 a 0 contro il Napoli ed è Campione d'Italia per la quarta volta consecutiva! Una partita difficile da interpretare che il gol di Girelli sblocca in apertura: da lì in poi è tutta discesa.



GIULIANI 6.5 - Spettatrice non pagante per larghi tratti, per questo alcuni suoi interventi determinanti ne sottolineano la bravura



LUNDORF 6.5 - Si propone spesso in appoggio alla (Dal 70' HYYRYNEN 6 - Un paio di sgroppate sulla destra)



GAMA 6.5 - Guida reparto e squadra con il consueto carisma: leader!



SALVAI 6.5 - Gara ordinata, non rischia ed è sempre precisa negli interventi (Dal 58' SEMBRANT 6 - Si posiziona al fianco di Gama e prosegue il lavoro di Salvai)



BOATTIN 7.5 - Le avversarie ci provano, insistono, ma dalla sua parte non si passa mai. Al contrario, lei trova gli spazi per spingere e far male sulla sinistra



MARIA ALVES 7.5 - Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, così offre due assist d'oro alle compagne (Dall' 82' BERTI 6 - Altro minutaggio con la prima squadra: partecipa



CARUSO 6.5 - Da metà campo smista palloni a destra e sinistra pescando le compagne più avanzate e dando il via alla transizione offensiva



ROSUCCI 6.5 - Di lotta e di governo: bene nelle due fasi



BONANSEA 7.5 - Torna titolare dopo l'infortunio e lo fa nel miglior modo possibile: segnando e offrendo nel complesso una buona prestazione



GIRELLI 7 - È ancora lontana dal miglior stato di forma ma il piede è sempre caldo e il gol nel sangue. Non poteva mancare la sua firma nella gara che vale lo scudetto!



STASKOVA 6 - Tanto impegno e voglia di mettersi in mostra, ma oggi non riesce a rendersi pericolosa in zona gol (Dal 58' ZAMANIAN 6 - Dà brio in mezzo al campo e ha il piede per saltare l'avversaria e imbucare le compagne)



All. GUARINO 7 - Inizio contratto, poi la squadra si libera dalle pressioni e torna a fare quello che sa fare meglio: vincere