Il tecnico dellaWomen Joeha presentato ai microfoni di JuventusTv la nuova stagione alle porte. Le sue parole:"Umore positivo, ragazze felici di tornare. Una pausa abbastanza lunga e meritata. C'è un bel umore. La partenza è stata molto positiva"."I profili cercati portano avanti il nostro gioco. Abbiamo inserito il carattere giusto, quello juventino. Una campagna acquisti ben studiata l'anno scorso per il futuro. Abbiamo fatto acquisti importanti ma sostenibili per andare avanti. Secondo me questa campagna è stata molto importante".NOVITÀ- "Hanno l'età giusta per la loro crescita, sono pronte per fare il salto nelle partite importanti e nelle squadre importanti. Se parliamo di Palis, Garbino e Cascarino sono state in squadre importanti ma ora sono pronte al salto definitivo. Sono giocatrici di grande tecnica con grande carattere e voglia di andare avanti e crescere"."Ci prepariamo per fare il meglio. Per me è molto importante il modo in cui giochiamo: tenere sempre alto il valore della Juve, giocare un calcio che piaccia al pubblico e dia spettacolo. Speriamo di essere al top in Italia e tra i primi otto in Europa. Vedo che ci sarà un bel divertimento"."Loro campionesse d'Europa e del Mondo. Sono i migliori queste sono le sfide che mi piacciono, ci fanno capire dove siamo. Importanti per la nostra crescita, come staff e come gruppo, per capire cosa fanno i migliori. Da loro possiamo imparare anche per capire dove siamo come livello. Loro sono più avanti, hanno già giocato e hanno rosa ampia. Noi abbiamo lavorato su due o tre concetti e li usiamo per crescere"."La forza di ogni gruppo vincente è stare insieme. Martina è una componente molto importante, averla qua in giro è molto importante. Non solo Marti ma per il gruppo, capire che siamo uniti e vogliamo lottare insieme"."Primo obiettivo per il mini torneo di Champions. Sappiamo quale sia l'importanza. Dobbiamo passare questo gruppo un po' complicato ma per stare con i migliori bisogna giocare con i migliori. Calcio, preparazione non posso dire che non siamo pronte, è il punto di vista mentale secondo me, serve capire che possiamo farcela".