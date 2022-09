Il tecnico dellaJoeha presentato ai microfoni di JuventusTv la gara di domani alle 18.00 in Danimarca contro il. Queste le sue parole:"Il gruppo sta bene, da rinfrescare mentalmente. Abbiamo tante partite e tanti impegni ma stanno bene, siamo ad un punto in cui stiamo recuperando la squadra e questa fase di preparazione sta aumentando il ritmo, sta andando abbastanza bene"."Si è vista la forza del gruppo. Nel primo tempo la Roma l'ha gestita meglio, con quale ritocco come abbiamo fatto nel secondo tempo siamo riuscite. Chi entra, chi gioca, specialmente all'inizio del campionato con tante gare in programma e cose da gestire. Abbiamo visto la nostra forza"."Una squadra diretta, giocano in verticale e ci mettono pressione. In casa ci mettono in difficoltà e hanno elementi in grado di risolvere le partite. Noi però controlliamo il nostro approccio. Abbiamo questa situazione di squadra che ora capisce cos è la Champions, queste partite con un po' di difficoltà e siamo pronti"."Vogliamo arrivare alla fase a gironi per replicare l'anno scorso. Le ragazze sono pronte e spero che ci creiamo una buona base domani sera per portarla a casa".