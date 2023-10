Joe Montemurro ha parlato ai canali ufficiali della Juve dove ha parlato anche del nuovo stadio delle Women.'Per me è un passo in avanti ed è un'opportunità per i nostri fan di assistere da vicino. Siamo tutti contenti di questa nuova avventura e ringraziamo la società per aver capito quanto era importante giocare in uno stadio, così come il comune di Biella. Vogliamo regalare grandi emozioni'.