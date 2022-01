Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista della semifinale di Supercoppa Italiana femminile contro il Sassuolo, in programma mercoledì. Ecco le sue dichiarazioni: "Partecipiamo a tutte le competizioni per cercare di portare a casa il risultato, dunque il nostro obiettivo è quello di tornare a casa con il trofeo. Alle ragazze chiedo sempre questo, di dare il massimo perché la voglia di vincere fa parte di questa società".