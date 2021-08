Coach Joeè intervenuto ai microfoni di Juventus TV, alla vigilia del Trofeo Gamper che vedrà di fronte. Queste le sue parole: "Prima della partita, vorrei dire due parole sulla situazione che si è venuta a creare e che ci ha amareggiato tantissimo. Voglio confermare che la Juve è in prima fila contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione"LA PARTITA - "Per crescere dobbiamo giocare contro i migliori e loro sono tra i migliori al mondo, aspettiamo con fiducia questa partita"GRUPPO - "Mi ha colpito la positività. Ora si vuole controllare le partite, fare il nostro gioco e questo è un passo importante. Da lì si può crescere sul nostro modo di giocare"HURTIG - "Ho parlato con lei, ora vedremo com'è il rientro dopo la delusione di ieri. Hanno fatto un gran cammino, valutiamo come rientra e aspettiamo"NILDEN - "Valutiamo in questi giorni, domani potrebbe entrare. Viene da un campionato difficile, quello svedese. L'abbiamo seguita in questi mesi, è giovane, mancina, ha doti da terzino, può giocare centrale o più alta. Contenti di averla con noi"GIOVANI - "Sono soddisfatto, un mio obiettivo è collegare l'under con la prima squadra. Siamo ad un buon punto con la Juve. Pfattner ha fatto vedere cose buone"PRIMO MESE - "Dal punto di vista calcistico il bilancio è positivo. L'accoglienza è stata fantastica"