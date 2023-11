Le parole dinel post Juve Women-Inter:CRESCITA – Abbiamo lavorato tanto sull’atteggiamento, sul crederci. Vogliamo giocare, fare delle buone prestazioni e tutti ci credono. Il nostro lavoro è mettere queste idee in allenamento, c’è competizione e lo portiamo in campo.RISULTATO – La cosa importante è lavorare per controllare la gara e dall’inizio avevamo in mente di partire forte, l’abbiamo fatto e poi c’è la gestione. A volte siamo partiti forte e poi l’altra squadra torna in campo. L’Inter è forte, il 5-0 non restituisce la forza dell’Inter, noi abbiamo sfruttato le nostre opportunità. Possiamo sempre crescere.IN SETTIMANA – Teniamo il livello alto e l’intensità che cerchiamo di portare in gara.LENZINI - Una giocatrice intelligente, ha tutte le qualità moderne di un difensore che vogliamo noi e mi auguro anche per la Nazionale. Il futuro è brillante per lei e per il calcio italiano.