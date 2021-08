Joe Montemurro presenta a JTV il doppio confronto Champions contro il Vllaznia: "La preparazione non cambia rispetto alle altre gare, l'importante è sempre far fruttare a meglio il lavoro."

L'AVVERSARIA - "Giocheranno in casa, sarà una novità per noi giocare davanti al pubblico avversario. Per essere arrivati fino a questo livello, sono una squadra che può metterci in difficoltà e partire favorita."

ARRIVARE AI GIRONI - "Per tutti noi come staff, giocatori e società è molto importante poter arrivare e restare al top, la Juve merita di stare sempre lì coi più grandi e vivere grandi notti di Champions League."

LA SQUADRA BIANCONERA - "La vedo molto bene, mi fa piacere vedere una squadra così tanto unita, dentro e fuori dal campo. Chi gioca o non gioca non importa, c'è uno splendido spirito di gruppo."

LE PRIME PARTITE - "Ho visto cose molto positive, ma dobbiamo abituarci a modulare i ritmi e amministrare le energie. Abbiamo tanta qualità ma non dobbiamo rischiare di arrivare stanchi a novembre".