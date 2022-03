Le parole di coach Montemurro, dopo la vittoria della Juventus Women contro il Milan:



"Abbiamo vinto una partita importante. Non era facile uscire con un risultato positivo da questo campo, contro una squadra forte come il Milan. Segnare sei gol è stato sicuramente un aspetto fondamentale per il match di ritorno. Siamo partiti molto bene, l’approccio è stato buono. Ho visto una squadra compatta sin dai primi minuti e oggi siamo stati bravi a capitalizzare le tante occasioni da gol che abbiamo costruito e a non concedere gol se non nel finale grazie anche a un paio di ottime parate di Peyraud-Magnin. Partiremo con un buon vantaggio a fine aprile, con l’obiettivo di raggiungere la finale della Coppa Italia. Torniamo a casa con soddisfazione dopo questa grande vittoria e ci focalizziamo sui prossimi appuntamenti che ci attendono"