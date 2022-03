Joe Montemurro è intervenuto ai microfoni di JTV alla vigilia del match tra Juventus Women e Roma.



PRIMA SCONFITTA - "È stato un po' diverso dal punto di vista del risultato, ma mi hanno confermato quello che hanno fatto in questi anni. Non è la normalità vincere, dobbiamo accettare che a volte possa capitare anche una sconfitta. Ho visto subito dalle ragazze un cambio di atteggiamento, un gruppo che si è riunito e che vuole superare la situazione. Lo capisco dai loro occhi che sono pronte per domani".



CONDIZIONE - "Fisicamente stiamo tutte bene, ci sono situazioni ogni tanto in cui si va un po’ su e un po’ giù ma ci sta dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata una settimana di riflessione che ci voleva per andare avanti in questa stagione. L’unico problema è che Lina Hurtig ha avuto un piccolo infortunio al piede e non sarà a disposizione domani".



ROMA - "Hanno fatto un bel percorso, faccio loro i complimenti. Però per noi è un’altra partita per continuare a crescere. Stiamo aspettando questa gara, mi auguro possa essere una bellissima sfida per il calcio femminile in Italia".



DIFFICOLTÀ - "Abbiamo perso un po’ la capacità di leggere le difficoltà nelle partite, questo è ciò che ci è mancato di recente. Ma sappiamo quello che dobbiamo fare, l’ho già vissuto, e secondo me possiamo solo fare meglio".