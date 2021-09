Le parole di Montemurro a La 7: "Abbiamo messo diversi obiettivi. Vincere è importante ma lo è anche il gioco, l'identità da usare in Italia e in Europa, per noi questo è importante. Dobbiamo trovare il nostro stile di gioco. Per la Juve e per il calcio italiano è importante una rappresentanza in Europa, per noi sarà una partita importantissima quella di Champions League. Complimenti alla Fiorentina, erano messe molto bene, noi abbiamo fatto una piccola rotazione pensando alle partite future. Non mi aspettavo ritmo, ma abbiamo fatto abbastanza bene. Ci siamo messi noi in difficoltà. Abbiamo fatto più turnover in Albania e ora ci prepariamo per giovedì"