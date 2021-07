Le parole di coach, a Juventus TV, al termine dell'amichevole tra: "Un cammino molto importante, delle volte queste partite possono essere un po' forzate e andare male. Ho avuto una bella impressione. in queste due settimane abbiamo lavorato e dobbiamo ancora lavorare su alcune cose. L'altra squadra si è abbassata e noi a volte abbiamo forzato troppo la palla, soprattutto nei primi 10 minuti, poi hanno capito di allargare il gioco. Su queste cose dobbiamo lavorare. A dir la verità, in allenamento hanno già fatto vedere cose positive, speriamo di usare questa partita come una buona partenza. In preparazione ci sono ragazze a diversi livelli, adesso cerchiamo la continuità".