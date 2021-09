A JTV,presenta la sfida tra Juve Women e Fiorentina."A dire la verità stiamo molto bene. Abbiamo recuperato molto velocemente per preparazione a questa partita devo ringraziare tutto lo staff per l’organizzazione e il lavoro di recupero dopo il viaggio di ritorno"."Speriamo che questo accada sempre più spesso nel calcio femminile perché le ragazze meritano i grandi stadi perché questi stadi ci danno grandi stimoli. Deve essere uno spettacolo, tv e stadi sono molto importanti. C’è un grande attesa per Fiorentina-Juve: possiamo definirlo derby e questo genere di partite porta avanti il calcio femminile. Abbiamo visto dei video sulla Fiorentina sono una squadra ben organizzata e hanno idee chiare su come giocare. Hanno giocatrici molto importanti, sarà una partita molto molto difficile per noi ma fa parte del nostro cammino con tante partite ma siamo preparati e siamo pronti sia mentalmente che fisicamente"."Giocano a casa loro e ovviamente hanno avuto più tempo per prepararla, sono loro le favorite in questa partita. Sarà una sfida molto difficile come tutte quelle che affronteremo in Serie A che sta diventando un campionato molto importante".