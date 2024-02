Nella conferenza stampa che si è tenuta al termine della gara di coppa Italia tra la Juve Women e la Sampdoria, l’allenatore delle bianconere, Joe Montemurro, è tornato a parlare della sconfitta subita contro la Roma nello scorso turno di campionato.“C’è tanta delusione e molta tristezza. Sapevamo che l’approccio non è stato giusto. Dovevamo pensare subito a oggi e poi di fare più punti possibile. Come dico sempre ci siamo messi in difficoltà da soli. La squadra sta bene, ne abbiamo parlato”.