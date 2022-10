Scelte importanti, quelle diin vista della sfida di oggi della Juventus Women contro la Fiorentina. Le bianconere dovranno però fare a meno di Valentinae di: entrambe non sono al meglio, saranno dunque risparmiate per il big match di giornata.A Vinovo non si vedrà neanche, fuori per scelta tecnica. Montemurro ha schierato pertanto un 4-3-3 molto lineare, davanti spazio a Bonansea e Girelli, con Beerensteyn. A quest'ultima il compito di finalizzare e supportare la manovra.Per il resto, nessuna sorpresa. Alla Juve servono tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Tra Champions e campionato, ogni partita diventa decisiva.