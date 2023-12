L'allenatore della Juventus Women Joeha parlato ai canali ufficiali della società bianconera dopo la gara contro la Sampdoria. Le sue parole:"Abbiamo fatto tanti sbagli, individuali e di squadra. Non abbiamo trovato il gol, il che non ci ha fatto giocare con la giusta tranquillità, e loro hanno colpito in ripartenza. Questa partita è stata un po’ strana, e ci conferma che nulla è scontato e non ci sono gare semplici".