Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women's Champions League contro lo Zurigo il tecnico dellaWomen Joe QUI l'integrale) ha parlato della crescita di Sofia. Queste le sue parole."Una giocatrice molto importante, lei é abituata a fare il classico ruolo e stare lì. La nostra mentalità d'attacco è più fluida, lei deve trovare più coraggio per rischiare, io ho grande fiducia in lei, diventerà importante per l'Italia e per la Juve".