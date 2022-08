Il tecnico dellaWomen Joeha presentato ai microfoni di JuventusTv il debutto stagionale contro ilWomen in programma domani alle ore 20.30 a Seregno. Queste le sue parole:"Sono state settimane diverse per le situazioni delle rientrate dall'Europeo. Siamo sempre in fase di preparazione ma la squadra sta bene. Sappiamo che quest'anno abbiamo una sfida diversa e lavoriamo con umiltà, rispetto e cerchiamo di fare il meglio possibile"."La crescita, non dobbiamo pensare di dover ripetere l'anno scorso. Sarà una sfida nuova, diversa, va affrontata con rispetto, umiltà e voglia di imparare in ogni allenamento. In questa stagione abbiamo una rosa con tanta competizione e questo è l'unico modo per crescere"."All'inizio abbiamo messo ritmo, minuti e fatto esperimenti. C'è tanto lavoro da fare e ogni partita è importante, dobbiamo sempre essere preparati"."Il livello si è alzato, anche la qualità. Molte giocatrici internazionali sono arrivate. Ci sono squadre come Como e Parma che sono preparate, pronte per questo nuovo format. Secondo me sarà una questione di gestire le tante partite, non possiamo fare come l'anno scorso, dobbiamo cercare di essere pronti a tutte le partite e il calendario è pieno"."Dai video sono una squadra offensiva e ben organizzata con elementi importanti. Sarà una partita difficile, dobbiamo prenderla con umiltà e rispetto. Loro sono neopromosse e vogliono mostrare che sono qui per i motivi giusti".