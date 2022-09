Al termine del match contro l'Inter, il coach delle Juventus Womenha commentato così il 3-3 contro le nerazzurre."La squadra era stanca, ma il gruppo ha mostrato forza per resistere anche in una situazione difficile. Non abbiamo trovato maturità nei punti chiave"."Abbiamo commesso errori individuali, ma potevamo evitare di prendere i gol anche prima di commetterli, ne avevamo parlato prima della partita. Chi è entrato ha fatto bene, alla fine posso solo applaudire il gioco di entrambe le squadre. È venuto fuori un 3-3 di alto livello, la Serie A femminile è aumentata di qualità"."Non ho mai avuto in vita mia cinque centrali fuori contemporaneamente. Girelli mi ha detto che può giocare in difesa...""L'80% delle ragazze questa settimana ha giocato due partite. Sono cose che voi non vedete, ma Bonfantini ha avuto i crampi, Cantore e Gunnarsdottir erano stanche, Beerensteyn non è stata bene. Questo è il mese più difficile da quando sono qui, ci sono tante partite e non abbiamo riposo"."Oggi l'ho voluta portare in panchina per farla stare vicino alle compagne e vederla sorridere, ma per farla giocare dobbiamo ancora valutare"."Vincere è sempre difficile, le altre si sono rinforzate".