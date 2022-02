Così Joe Montemurro al sito ufficiale della Juventus dopo la vittoria sull'Inter: "Oggi abbiamo sicuramente giocato una gara migliore rispetto a quella dell'andata. L'atteggiamento è stato buono, abbiamo tenuto maggiormente il pallone e soprattutto abbiamo creato più occasioni. Spiace soltanto non essere riusciti a segnare più di un gol, ma siamo soddisfatti per le situazioni pericolose costruite nel corso della partita. Anche la fase difensiva è stata ordinata e, di fatto, abbiamo concesso davvero poco all'Inter. Questo pomeriggio, però, siamo contenti soprattutto perchè abbiamo visto una squadra di nuovo in salute e soprattutto al completo. Adesso ci sarà la sosta per le Nazionali e per noi è un orgoglio avere tutte le giocatrici impegnate a rappresentare le loro rispettive Selezioni"