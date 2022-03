L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida di Champions League contro il Lione.



TESTA - "Passano tante cose, cerco di capire se la partita è stata preparata bene, ma mi voglio divertire in questa grande occasione, sono molto orgoglioso delle ragazze".



ALLE RAGAZZE - "Cosa gli ho detto? Believe, in inglese, ho detto di crederci, di credere nel cammino che abbiamo fatto, in loro stesse, nella squadra: è un gruppo fantastico, sono molto orgoglioso e spero che questa sera sia un grande spettacolo".



COME METTERE IN DIFFICOLTA' IL LIONE - "Secondo me con il collettivo, dobbiamo fare subito il nostro gioco, trovare dei momenti di relax per controllare la partita, poi saremo noi a capire come andrà avanti".