Le parole di Joea Total Italian Football:– "È la calciatrice con più potenziale? Dal punto di vista del talento, sì [ha il tetto più alto]. Quest’anno abbiamo cercato strategicamente di dare a Bonfa molte più partenze dall’inizio, è stata storicamente una giocatrice d’impatto e che giocatrice d’impatto! Ora dobbiamo coinvolgerla di più quando le partite sono al loro apice, nei primi 20-25 minuti, quando le squadre sono fresche e impegnate. Sembra che in quei momenti si perda un po’ e deve solo essere più efficace nel conservare le energie ed essere sicura che, quando inizia, scelga i suoi momenti in cui fare le cose. Penso che ci stia arrivando, e più partenze lo aiuteranno. Questo è uno di quegli enigmi di essere in un club come la Juventus: non puoi essere un club di sviluppo, non puoi sacrificare le partite perché tutti quelli che giocano contro la Juventus la considerano una finale, quindi devi stare attento con quel processo evolutivo. È un vero equilibrio e stiamo parlando e scegliendo, ha talento da bruciare e ora deve solo essere più matura e professionale quando inizia a giocare".