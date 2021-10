Le parole di Joe, nel post: "Nel primo tempo abbiamo cercato da subito di mettere la partita al sicuro, per poi gestire nel secondo tempo. L’abbiamo fatto abbastanza bene. Ho fatto dei cambi per non rischiare, forse nei primi 15 minuti della ripresa abbiamo perso un po’ di equilibrio ma alla fine l'abbiamo gestita bene".RECORD - È molto importante. Tutto merito loro, dello staff. Io non posso prendermi meriti, se non per una piccola parteNUOVA GUIDA TECNICA - più cresciamo insieme e più quello che facciamo diventa normaleMARGINE DI CRESCITA - Molto, siamo focalizzati sulle partite. Quando avremo tempo di recuperare vedremo una grande crescita. Sono molto contento, sono cresciute più di quanto credessiGIRELLI E BONANSEA - Stanno bene, non hanno problemi. Hanno piccoli problemi di carico, nessun infortunio. Molto importanti anche quando non giocanoCHELSEA - Un grande spettacolo, un onore essere a questo livello, all'Allianz contro il Chelsea. Importante per la crescita nostra e del movimentoMENTALITA' - Non sono ancora abituate che il recupero comincia già adesso, dopo la partita, anche dal punto di vista mentale. Per la partita contro il Chelsea siamo già tutti prontiNILDEN - Soddisfatto della sua prestazione, si vedono le sue qualità. Fa parte del gruppo giovane, vedremo una giocatrice importante nel futuroLENZINI - Da lei e dalle compagne di reparto inizia il gioco, sono loro a comandare i ritmi, lo stanno facendo in maniera importanteCARUSO - Abbiamo lavorato tantissimo per trovare gli spazi tra le linee avversarie, e lei li trova bene, andando anche a far gol