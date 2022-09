Mister Joeha commentato il pareggio dellacontro il- Abbiamo cercato di controllare il gioco, la gara era in equilibrio. Abbiamo ottenuto un buon risultato e ora dovremo completare l'opera in casa.- Ho apprezzato il fatto che ci abbia detto che non era in forma, così non sprecare un cambio, è stata onesta. Non è niente di grave, speriamo di recuperarla per il Sassuolo insieme a molte altre compagne. Ma oggi dovevamo fare qualcosa di molto diverso.- A settembre gli obiettivi sono fare punti e conquistare i gironi di Champions. Finora è andato tutto bene, non abbiamo mai perso e abbiamo la spinta che ci serve. Dobbiamo trovare solo un po' di energia per andare avanti. Ma siamo in buona forma e felici di questo risultato. La partita con il Sassuolo sarà difficile.- Sarà una serata speciale, ma siamo pronti per portare a casa il risultato. In casa avremo il sostegno dei nostri tifosi.