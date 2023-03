Joeha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della semifinale di ritorno ditra– "Siamo partite bene, nel primo tempo era tutto sotto controllo. Non abbiamo creato tanto dal punto di vista delle occasioni da gol, però abbiamo creato due o tre opportunità importanti. Nel secondo tempo tempo ci siamo allungate un po’ e abbiamo sbagliato anche tecnicamente. Abbiamo sofferto e alla fine poteva arrivare anche un risultato negativo".– "È una Juve che crede nei suoi obiettivi, con un po’ più di entusiasmo. Quando siamo in una buona situazione è speciale per il nostro gioco. Le ragazze questa settimana hanno capito che è una partita da dentro o fuori. Io spero di vedere la nostra Juve che vuole giocare con più entusiasmo".– "Le motivazioni sono sempre quelle: giochiamo con una squadra molto forte e c’è la possibilità di arrivare in finale di un trofeo molto importante e cercheremo come al solito di fare il meglio possibile".– "Questa settimana ci siamo allenate molto bene e siamo preparate. Ovviamente c’è sempre da fare qualche valutazione sugli infortuni e su chi rientra e chi no, valutiamo oggi e speriamo di averle a disposizione".– "Ha fatto un po’ di lavoro con il gruppo ieri. Ora dobbiamo aggiungere questi pezzettini per farla tornare il prima possibile ma sono contento di averla".