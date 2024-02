L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, dove ha spiegato come andrebbe affrontato il match."E’ tutta una questione di mentalità. I momenti di scelte sono quelli, ogni partita ci porta una diversa situazione. Se l’atteggiamento è giusto, se la mentalità è giusta, se la preparazione è sull’obiettivo possiamo fare una bella gara. Bisogna focalizzarsi sui dettagli, avere la rosa a disposizione e pensare in anticipo, ma anche dal punto di vista tattico avere situazioni da portare in tutte le partite. Se giochiamo col nostro stile e teniamo la nostra identità è importante. Vedere questa crescita e questo bel gioco fa piacere".