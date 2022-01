L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro è intervenuto ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana femminile.



IL MOMENTO - "La squadra è pronta, abbiamo fatto il meglio possibile. Metterò in campo una squadra abbastanza forte, la cosa bella è che tra le undici che metto in campo non c'è differenza".



COVID - "Quando non hai l'opportunità di lavorare tanto c'è sempre qualche problema nella preparazione, ma sono due anni di difficoltà per tutte le squadre. Dobbiamo solo trovare la soluzione per fare il meglio possibile, essere un po' innovativi. Quando tutto va bene, quando la squadra è a completa disposizione, puoi andare avanti abbastanza tranquillo. La forza della squadra si vede nelle difficoltà, ma vedo una squadra pronta e preparata per la gara".



SASSUOLO - "Una squadra veramente forte, con un allenatore molto bravo. Hanno avuto l'opportunità di prepararsi meglio di noi, partono come favoriti in questo senso, ma è una partita da giocare e noi siamo pronti".



NUOVI INNESTI - "Sarà molto importante il loro apporto (di Vanessa Panzeri e Julia Grosso, ndr.), a me fanno sempre piacere i ritorni. In Vanessa ho già visto una ragazza molto importante, una giocatrice che ha grande voglia di crescere. Julia ci dà quella differenza importante a livello internazionale, è diversa dalle altre centrocampiste e sono contenta di averla con noi".



TIFOSI - "Mi fa sempre piacere la loro presenza, ovunque andiamo ci sono tifosi, si vede la forza della società ed è bello conoscere i fan in trasferta".



NUOVO ANNO - "Adesso tutte ci inseguono, abbiamo fatto un percorso di crescita in sei mesi ma dobbiamo tenere il nostro standard per stare a questi livelli. Siamo quasi in finale di Coppa, poi c'è la Champions League, la Serie A... Si tratta di una pressione un po' diversa, siamo noi al comando della situazione e tutti ci inseguono".