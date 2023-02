L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato di quelle che saranno le prossime gare da disputare.'Sono tutte partite di alta importanza e alto livello. La partita d’andata col Milan non è andata bene sotto il punto di vista del risultato, vogliamo continuare ad essere lì in classifica. E’ importante affrontare la fase finale in buona forma'.