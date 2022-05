Le parole di Joe Montemurro alla conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma.



PROFESSIONISMO – “Una cosa molto importante, la aspettavamo, le calciatrici avranno condizioni normali per fare il meglio”



PARTITA - “Quella di domani un’altra partita, contro una squadra molto forte, dovremo fare il meglio, domani cercheremo di prendergli la Coppa”



ROMA ANTAGONISTA - “Livello alto in Italia, quando si alza il livello dobbiamo ottenerlo, importante che ci siano squadre come la Roma”



DIFFICOLTA’ – “Per essere al top bisogna affrontare diverse difficoltà, tante squadre hanno avuto problemi di Covid, dobbiamo tenere le rotazioni, capire chi sta bene e chi no, questo fa parte dei livelli più alti”



ROMA – “Loro hanno un grande allenatore, vogliono dominare la partita come noi, hanno giocatrici importanti. Partite così si giocano sui momenti, chi fa meno sbagli può vincere”