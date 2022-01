Alla vigilia dell'impegno di campionato contro il Pomigliano, l'allenatore delle Juventus Women Joe Montemurro ha presentato il match ai microfoni di Juventus Tv. "Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare, è stata una settimana positiva. Un paio di giocatrici sono da monitorare, specialmente Pedersen alla quale abbiamo deciso di dare un po' di riposo perché ci aspetta un cammino importante in campionato. Il rientro di Sembrant? Importante, è una leader e alza la nostra qualità, siamo contenti di averla di nuovo con noi".



Il mercato ha portato qualche volto nuovo in squadra: "Panzeri l'ho conosciuta in queste settimane e ha tanta voglia di imparare, voglio inserirla in squadra per farla crescere. Forcinella ci farà crescere e aumenterà la competizione in porta. Con Grosso stiamo lavorando tantissimo sulla tattica, ha qualità e spero di inserirla in questi giorni". Sul Pomigliano, infine: "Tutte le partite sono importanti nei diversi contesti del percorso e del cammino. Questa per noi è molto importante perché dobbiamo iniziare questo cammino del campionato. Sarà per dura perché le squadre ci conoscono. Questo blocco di due mesi sarà molto importante per noi. Dobbiamo essere focalizzati molto mentalmente".