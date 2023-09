Joeha parlato ai giornalisti dopo la gara di Women's Champions League contro l'Okzhetpes. Le sue parole:"Queste partite fanno vedere molte cose, la concentrazione, quando una squadra domina la palla bisogna essere attenti sulle ripartenza e le piccole cose. abbiamo visto un bel calcio, vicino ai nostri obiettivi e diciamo che alla fine ci siamo arrivati tanto davnati alla porta. Potevamo fare di più ma è importante per la nostra crescita quest anno"."Ella Palis l'abbiamo messa come riferimento davanti alla difesa, ad un certo punto si abbassava a prendere la palla. Primo tempo non ai suoi ritmi, ha cercato di giocar etorppo in sicurezza. Nella ripresa ha cercato di verticalizzare, poi abbiamo visto che giocatrice è. Cascarino è il difensore pro attivo che cercavo, salta la linea con facilità. Siamo sempre in anticipo, vincere la palla è importante per noi per stare lì e in alto. Missione compiuta e rinfreschiamo le ragazze verso sabato"."Sono confidente che la giocheremo e potremo passare il turno. Sono due squadre di alta qualità e difficoltà. Francoforte gioca in casa quindi hanno di più. Noi abbiamo confidenza di giocare a questi livelli ed esperienza in Champions. Non è mai facile, non abbiamo mai avuto cammino facile ma se vuoi essere con i migliori devi essere con i migliori"."Canto la vedo in buone condizioni, non ha ancora giocato novanta minuti in preparazione e volevo vederla in due situazioni. Poi l'abbiamo fatto più per i movimenti ha giocato come esterno e come centrale, ci stiamo lavorando. Barbara l'ho tenuta fresca per la prossima partita, è a posto, forse le serviva riposo in più ma è pronta per la finale"."Ha avuto problemini con la schiena dopo Brescia ma ci sarà per la prossima partita".