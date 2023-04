Il tecnico dellaWomen Joe Montemurro ha presentato su Twitch la gara contro la Fiorentina in programma domani alle 14.30 al campo Ale&Ricky di Vinovo. Queste le parole dell'allenatore bianconero:"Le solite cose dopo la Nazionale, chi è più stanca e chi meno. Normale, stiamo abbastanza bene. La Fiorentina mi ha dato una grande impressione, hanno un modo di giocare e delle giocatrici molto importanti. Dobbiamo stare attenti a non farle giocare tanto. Dobbiamo mettere in controllo la partita velocemente e continuare a fare il nostro gioco"."È stata una sosta interessante perchè c'era del riposo prima. Ci siamo allenati bene. Siamo partiti con un buon umore e sono rientrate abbastanza bene. Dai report delle nazionali sono state settimane interessanti per tutti anche in positivo. Per le italiane soprattutto"."Sì, per capire chi gioca e chi non gioca e mettere in atto il rientro. Anche quando non abbiamo giocatrici in campo le guardo per la nostra crescita"."Paulina è una giocatrice che ha delle qualità importanti. L'abbiamo presa per questo, per il futuro, per la nostra crescita. Davanti alla porta è molto decisa, ha movimenti intelligenti e le piace pressare alta. Deve migliorare i tempi: a volte pressa fuori tempo o ricerca la palla. Nel nostro metodo e modo di giocare così può crescere"."No. Valuteremo. Boattin è rientrata, per noi è molto importante"."Non possiamo parlare nello specifico. Lo vedo come un tema molto positivo, abbiamo richieste del pubblico, sulla crescita del calcio. Noi vogliamo crescere e trovare uno stadio adatto per questo è molto positivo nella crescita del calcio"."Sì, per Chiara era molto importante trovasse continuità di giocare. Quando abbiamo fatto la scelta di mandarla in prestito era pronta per giocare con continuità, è stato un grande successo. Ringrazio il Como per averla fatta giocare in un metodo simile al nostro. Chiara ha delle grandi qualità, la crescita non mi ha dato grandi sorprese, sapevo che è una giocatrice con tanto da dare"."Amanda è convocata, valutiamo, domani fa 50 presenze. Dobbiamo stare attenti, moltissimo su quando inserirla. Viene da un brutto infortunio e ha bisogno di confidenza di andare in campo e fare le sue giocate. In queste settimane abbiamo visto la crescita, anche con la nazionale. La crescita per farla rientrare è molto calcolata e la vedremo in campo"."Benedicte in questi giorni e in queste settimane è cresciuta tantissimo, spero di farla entrare in partita. Sono contento, abbiamo parlato un paio di settimane fa delle sue richieste ed è stata molto brava a portare avanti le richieste della squadra"."CI crediamo assolutamente. Non possiamo mai escludere le possibilità di andare avanti, è tutto nelle nostre mani"."Sta facendo un campionato straordinario, succede poche volte che le squadre non perdano le opportunità. Gli faccio gli auguri, stanno facendo un gran campionato, noi facciamo il nostro ma abbiamo sbagliato anche noi. Sono anni che succedono e vanno presi per imparare e andare avanti. La nostra crescita questa anno è stata importante su altri aspetti, noi dobbiamo pensare a quello e andare avanti"."Siete voi giornalisti che mi portate avanti i record, io non li seguo. Ci sono tantissime statistiche alla Juve o all'Arsenal che mi hanno messo davanti, sono cose belle. Noi non cerchiamo dei record, facciamo il nostro gioco per fare spettacolo e fare sorridere i fan. Portare in alto il nome della Juve in modo importante. Se facciamo gol manteniamo l'obiettivo di stare in avanti e fare un gioco produttivo"."Mi piace cucinare, la cucina italiana".Hanno il loro carattere. Pauline è di alto livello, le piace scherzare, è sempre contenta con tutti. L'ho avuta anche all'Arsenal e per me è una giocatrice fondamentale in campo e fuori. Julia invece è diversa, più giovane, allegra, nel senso che vuole sempre mi piace questa mentalità. Alla sua età 50 partite in nazionale è straordinario, la sua crescita è importante e mi piace la sua voglia di crescere. Se cresce con noi mi fa anche più piacere"."Prendiamo ogni partita gara dopo gara"."Non l'ho vista come telecronista ma sicuramente avrà commenti molto interessanti, è una giocatrice intelligente, sa di calcio. Speriamo non si stia preparando per il dopo calcio, io la preferisco in campo. Per noi è molto importante a Vinovo e nel gruppo"."Sono convinto che quando si lavora nel calcio e vuoi andare avanti con l'educazione, imparare, fare di più è veramente importante e mi fa piacere. Abbiamo il privilegio di imparare in un ambiente che piace. Per portare avanti e far crescere negli altri aspetti del calcio significa tanto per la nostra società ma anche per loro. Questo mi fa molto piacere"."Noi dobbiamo vincerle tutte. Quella è la Roma. Sta facendo un campionato straordinario e quando tutto ti va in questa direzione bisogna solo fare i complimenti. Dobbiamo andare avanti per il nostro percorso"."Io penso solo al mio lavoro di adesso. Ti propongono tante cose, parole, ma io sinceramente non penso oltre. Non penso oltre domani e il lavoro che ho qui. Ho avuto la fortuna di allenare nel calcio maschile in Australia e vengo da un percorso di quel genere ma ora sono contento di questo lavoro e voglio portare avanti questa società come merita"."Ringrazio chi ci ha seguito, mi fa piacere seguiate le ragazze. Sono fenomenali non solo perchè rappresentano la Juve ma anche il calcio. Capiscono il significato del loro ruolo, voglio mandare un saluto a tutti. Andiamo lì a fare una grande partita".