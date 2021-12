Il tecnico dellaJoeha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida di campionato contro il. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci aspetta un periodo un po' delicato, sia fisicamente sia mentalmente. Questa settimana abbiamo tre partite molto importanti (dopo il match contro le neroverdi, quelli contro, ndr.). Essere pronti a queste grandi sfide fa parte del nostro lavoro, adesso vedremo la forza della squadra".E sulle avversarie di giornata: "Hanno un grande allenatore che ha messo in campo una rosa molto equilibrata e anche forte tecnicamente e tatticamente. Hanno giocatrici di grande qualità sia nel contesto italiano sia mondiale. Hanno qualità e rapidità, hanno avuto più tempo per preparare questa gara e giocano in casa. Sono favorite. Noi dovremo subito fare il nostro gioco, palleggiando e tenendo la palla per controllare la situazione. Non dobbiamo permettere loro di costruire e di sfruttare le loro qualità in attacco con la rapidità sopra la linea di difesa. Stiamo attenti sulla loro transizione e se abbiamo la palla possiamo evitare questi momenti".Infine, sul mini ciclo da cui è attesa la squadra: "Questa settimana si vedrà la forza del gruppo. Purtroppo abbiamo giocatrici indisponibili per varie situazioni. Ma facciamo questo mestiere per questo tipo di gare e momenti. Siamo contenti di giocare queste tre grandi partite, il calcio è fatto per queste partite".