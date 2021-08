L'allenatore della, Joe, intervenuto ai microfoni di Juventus Tv, ha presentato la gara di domani, finale del mini torneo dei preliminari di, contro il: "Una squadra molto molto aggressiva, a centrocampo e in attacco. Ci aspettiamo una partita molto difficile. Per quello che hanno fatto in Europa sono loro le favorite"KAMENICA SASA - Nonostante abbiamo dominato, si sono visti degli errori tecnici, nella gestione, un po' rilassate. Nella prossima non potremo fare questi sbagli"BILANCIO - "Si vede già una crescita nelle prestazioni. Ma per me è una situazione mentale. Con il Kamenica abbiamo visto la vera Juve. Una squadra con la mentalità di continuare a giocare. Su quell'aspetto siamo cresciuti molto. Tutto sommato siamo sulla via giusta"CONDIZIONE - "Ringrazio lo staff. Abbiamo fatto una grande preparazione per arrivare a questo punto. Ora dobbiamo reagire alla pressione e dobbiamo controllare la situazione"